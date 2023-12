Tenon Medical Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Tenon Medical-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,6 USD liegt, was einer Abweichung von -80,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 1,82 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,09 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Tenon Medical somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 67,08 und der RSI25 bei 44,58, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dies zeigt, dass die Aktie sich aktuell in einem neutralen Bereich befindet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Tenon Medical langfristig eine starke Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Tenon Medical veröffentlicht wurden. Dennoch lag der Fokus in den letzten Tagen hauptsächlich auf den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".