Tennisstars besuchen das Asyl Miras Center in Astana

ASTANA, Kasachstan, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime besuchten das von der Bulat Utemuratov Stiftung in der Hauptstadt Kasachstans betriebene Autismus-Zentrum Asyl Miras im Vorfeld der jährlichen internationalen Konferenz „Autism – The World of Opportunities" (http://conference.utemuratovfund.org/eng) im November.Die Tennisspieler besuchten das Zentrum während des ATP 500-Turniers, das am Monatsbeginn stattfand, um die Initiative zu unterstützen und die Bedeutung von Zentren hervorzuheben, die eine rechtzeitige Behandlung von Kindern auf dem Autismus-Spektrum und ihre soziale Integration ermöglichen.Djokovic, der am Ende die Astana Open gewinnen sollte, und die anderen Tennisstars spielten mit den Kindern des Zentrums, überreichten ihnen Geschenke und erhielten im Gegenzug Zeichnungen über Tennis. Die Spieler trafen sich auch mit den Eltern der Kinder, die über die Bedeutung einer rechtzeitigen Diagnose und die ersten Anzeichen von Autismus sprachen, wie z. B. das Fehlen von Sprache oder Interesse am Spielen mit anderen Kindern, die Angewohnheit, Spielzeug streng oder nach Farben aufzustellen.Die Bulat Utemuratov Stiftung wird Ende November ihre jährliche internationale Konferenz über Autismus in Almaty abhalten. Zu den Referenten gehören internationale Experten auf dem Gebiet der Autismusforschung, Entwickler neuer Therapiemethoden und praktizierende Fachleute aus den USA, Kasachstan und anderen Ländern. Sie werden Themen wie Verhaltenstherapien für herausforderndes Verhalten, effektive Interventionen und Inklusion ansprechen.In allen 10 Zentren von Asyl Miras in Kasachstan wurde ein Frühförderungsprogramm für Kleinkinder bis zu 3 Jahren eingerichtet. Kleinkinder und Eltern werden darin geschult, sich gegenseitig zu verstehen, Krisensituationen zu lösen, mit Gleichaltrigen zu spielen, auch wenn das Kind nicht spricht. Eine rechtzeitige Intervention erhöht die Chancen eines Kindes auf ein unabhängiges und erfülltes Erwachsenenleben.Die Stiftung, deren Asyl Miras-Zentren mehr als 14.000 Kinder beherbergen, plant in diesem Jahr zwei neue Zentren in Kasachstan zu eröffnen. Die Zentren führen das „Autism. One World for All" genannte Programm durch. Das Ziel des Programms ist die Entwicklung und Umsetzung eines progressiven Unterstützungssystems zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASD). Zur Zielgruppe des Programms gehören Kinder mit ASD im Alter von bis zu 15 Jahren, ihre Familien und die umliegende Community.