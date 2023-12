Tennessee Valley Authority Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Relation gesetzt. Der RSI der Tennessee Valley Authority liegt bei 54,55, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 30, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tennessee Valley Authority diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell sind vor allem positive Themen für die Anleger von Interesse, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tennessee Valley Authority-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 21,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (22,45 USD) weist nur einen geringen Unterschied von +2,89 Prozent auf, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,89 USD) zeigt mit einem Unterschied von +2,56 Prozent eine ähnliche Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Tennessee Valley Authority wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.