Tennessee Valley Authority Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Tennessee Valley Authority liegt der RSI bei 50,77, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Bewertung auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tennessee Valley Authority besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tennessee Valley Authority-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,84 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (22,49 USD) weicht somit +2,98 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung rund um die Aktien der Tennessee Valley Authority eher schlecht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Insofern wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.