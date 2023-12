Tennessee Valley Authority Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie der Tennessee Valley Authority stark diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Tennessee Valley Authority beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Tennessee Valley Authority mit 22,43 USD derzeit um +2,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,75 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Tennessee Valley Authority als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tennessee Valley Authority-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 41,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 33,18, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um Tennessee Valley Authority zeigt, dass es eine erhöhte Aktivität im Netz gibt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Tennessee Valley Authority in diesem Punkt also als "Gut" eingestuft.