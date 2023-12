Tennessee Valley Authority Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Tennessee Valley Authority-Aktie bei 21,85 USD. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 22,46 USD verzeichnet (+2,79 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,99 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +2,14 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Tennessee Valley Authority insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie wurde das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild. Die Aktie verzeichnete eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, weshalb sie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" erhält.

Auch die Betrachtung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Tennessee Valley Authority in den letzten ein bis zwei Tagen. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Schließlich wird der Relative Strength-Index (RSI) als Signal der technischen Analyse betrachtet. Der RSI der Tennessee Valley Authority liegt bei 49,44 und der RSI25 bei 38,55, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung aus technischer Analyse, Stimmungsbild und RSI für die Tennessee Valley Authority-Aktie.