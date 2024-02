Tennessee Valley Authority Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tennessee Valley Authority-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,5 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Tennessee Valley Authority.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tennessee Valley Authority-Aktie mit einem Kurs von 22,35 USD derzeit -0,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +1,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Tennessee Valley Authority wider, sowohl in den Beiträgen der letzten Tage als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Tennessee Valley Authority daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

