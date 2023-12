Tennessee Valley Authority Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Tennessee Valley Authority hat in den letzten Tagen einen Kurs von 22,43 USD erreicht, was +2,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, erhält die Aktie ebenfalls die Bewertung "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei +2,75 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Tennessee Valley Authority lässt sich eine erhöhte Aktivität im Netz feststellen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was eine Einschätzung als "Neutral" entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Tennessee Valley Authority in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Aktie der Tennessee Valley Authority, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie der Tennessee Valley Authority eine neutrale Einstufung. Der RSI7 liegt bei 41,94, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 33,18 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.