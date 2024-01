Tennessee Valley Authority Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse von Tennessee Valley Authority-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt liegen beide nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien über die Aktie waren überwiegend positiv in den letzten zwei Wochen, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Tennessee Valley Authority daher eine schlechte Bewertung aufgrund des RSI.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die technische Analyse und das Anleger-Sentiment auf eine neutrale Bewertung der Tennessee Valley Authority-Aktien hindeuten.