Tennant Minerals Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Tennant Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,036 AUD liegt deutlich darüber, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,036 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt (0,03 AUD) mit einer Abweichung von +20 Prozent. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tennant Minerals-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (37,93) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tennant Minerals.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tennant Minerals eingestellt waren. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tennant Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wird für Tennant Minerals eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild ein "Schlecht"-Rating.

Die Aktienanalyse zeigt somit gemischte Signale hinsichtlich der Bewertung von Tennant Minerals, wobei eine neutrale Tendenz bei Anlegerstimmung und Relative Strength Index besteht, während die langfristige Stimmungsänderung als negativ eingestuft wird.