Tennant Minerals Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Anlegerstimmung für Tennant Minerals ist laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. In den 12 Tagen gab es hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tennant Minerals daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war höher als üblich und zog zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Daher erhält die Tennant Minerals-Aktie ein insgesamt "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Tennant Minerals derzeit 0,03 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,039 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um +30 Prozent über dem GD200 befindet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 AUD, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass Tennant Minerals derzeit als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (16,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (27,27 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt erhält Tennant Minerals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating und wird daher positiv bewertet.