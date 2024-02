Tennant Minerals Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes über Tennant Minerals, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich ebenfalls leicht verringert. Daher erhält Tennant Minerals auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tennant Minerals besonders positiv diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger haben sich größtenteils neutral verhalten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Tennant Minerals-Aktie ein neutraler Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmung, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine "Schlecht"-Bewertung für Tennant Minerals.