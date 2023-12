Tennant Minerals Aktie: Abwarten

Das Sentiment und der Buzz um Tennant Minerals werden über einen längeren Zeitraum analysiert, um die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung auszuwerten. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt. Insgesamt wird Tennant Minerals in diesem Punkt also als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Tennant Minerals-Aktie beträgt derzeit 0,03 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,036 AUD liegt. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Wert von 0,03 AUD, der über dem letzten Schlusskurs liegt, wodurch ebenfalls ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Tennant Minerals also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tennant Minerals-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (36,67) bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tennant Minerals.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Insgesamt erhält Tennant Minerals daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.