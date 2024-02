Tennant Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass die Tennant-Aktie derzeit gute Bewertungen erhält. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Aufwärtstrend hinweist. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt jedoch eine Unterperformance im Vergleich zur Maschinen-Branche und dem Industriesektor. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten geben der Tennant-Aktie insgesamt eine positive Bewertung, da die meisten Empfehlungen gut ausfallen und das Kursziel der Analysten eine weitere positive Entwicklung des Aktienkurses vorhersagt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine zunehmend negative Stimmung gegenüber Tennant. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Tennant-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die technische Analyse positive Signale sendet, während die Performance und das Sentiment eher negativ ausfallen.