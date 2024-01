Tenmaya Store Aktie: Das war abzusehen!

Die Tenmaya Store Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1132 JPY gehandelt, was einen Abstand von +3,14 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +5,92 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Eine weitere wichtige Bewertungsgrundlage für Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Bei der Analyse des Tenmaya Store wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien stand die Tenmaya Store Aktie in den letzten Tagen im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf darstellt. Der aktuelle RSI-Wert von 31,67 deutet darauf hin, dass die Tenmaya Store weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 41 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".