Tenmaya Store Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Das Anleger-Sentiment für die Tenmaya Store-Aktie bleibt neutral, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen ebenfalls ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Damit erhält die Tenmaya Store-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Tenmaya Store mit 1132 JPY eine Entfernung von +5,92 Prozent vom GD200 (1068,73 JPY) aufweist. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 1097,54 JPY ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,14 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tenmaya Store-Aktie liegt bei 31,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher auch in der RSI-Analyse eine "Neutral"-Einstufung für die Tenmaya Store-Aktie.