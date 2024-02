Tenfu Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Tenfu Cayman schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 4,07 % aus, was 0,18 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 3,9 % entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der mögliche Mehrgewinn nur minimal höher ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tenfu Cayman bei 4,5 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 4,99 HKD gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +10,89 Prozent zum GD200 bewertet wird, was als "Gut" eingestuft wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,56 HKD, was einem Abstand von +9,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Tenfu Cayman-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 6,15, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 41,05 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Tenfu Cayman in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,27 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -18,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,23 Prozent für Tenfu Cayman. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -18,49 Prozent, wobei Tenfu Cayman um 12,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.