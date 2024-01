Tenfu Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Tenfu Cayman-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,51 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 4,65 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +3,1 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 4,38 HKD liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Tenfu Cayman mit 4,1 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 75 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Tenfu Cayman überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,19, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Tenfu Cayman-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Tenfu Cayman-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,91 Prozent erzielt, was 17,73 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt die Aktie sogar 16,22 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.