Tenet Healthcare Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Tenet Healthcare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 58,72 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 5,92 Prozent, und Tenet Healthcare liegt aktuell 50,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Tenet Healthcare in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im roten Bereich, und die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Tenet Healthcare ist deutlich rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die jüngsten Analysen ergeben ebenfalls eine positive Einschätzung, und das Kursziel liegt im Mittel bei 92,50 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -4,97 Prozent ergibt und somit eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist die Tenet Healthcare aktuell +14,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +32 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.