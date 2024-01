Tenet Healthcare Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Tenet Healthcare wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 9 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Tenet Healthcare. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 78,11 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -4,16 Prozent entspricht, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Tenet Healthcare ist sehr positiv. In den letzten zwei Wochen waren besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Tenet Healthcare-Aktie eine Rendite von 73,06 Prozent erzielt, was mehr als 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite mit 37,05 Prozent deutlich darüber, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Tenet Healthcare-Aktie eine positive Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Analysten, die positive Anlegerstimmung und die gute Performance im Branchenvergleich, dass die Tenet Healthcare-Aktie insgesamt positiv eingeschätzt wird.