Tenet Healthcare Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Tenet Healthcare hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 56,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 2,92 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Tenet Healthcare eine Outperformance von +53,93 Prozent in dieser Branche aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Tenet Healthcare um 62,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im letzten Jahr erhielt Tenet Healthcare insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Tenet Healthcare gab, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Abwärtspotential von -2,78 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tenet Healthcare in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Kontext hat die Diskussionsintensität der Aktie von Tenet Healthcare in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Tenet Healthcare führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tenet Healthcare-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Tenet Healthcare basierend auf den verschiedenen Indikatoren und Bewertungen.