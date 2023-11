Tenet Healthcare Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmung und der Buzz: Bei der Einschätzung von Aktien spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung berücksichtigt. Tenet Healthcare zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Tenet Healthcare. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Tenet Healthcare verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche stiegen im Durchschnitt um 22,94 Prozent, was bedeutet, dass Tenet Healthcare im Branchenvergleich um -2,9 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 70,97 Prozent. Tenet Healthcare lag 50,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - beispielhaft - 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Tenet Healthcare führt bei einem Niveau von 22,95 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 30,48 und liefert eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.