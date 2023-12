Tenet Healthcare Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Tenet Healthcare hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 73,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -18,05 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +91,11 Prozent im Branchenvergleich für Tenet Healthcare. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,69 Prozent im letzten Jahr, und Tenet Healthcare lag 59,37 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Tenet Healthcare in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tenet Healthcare daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 12 für Tenet Healthcare, was bedeutet, dass die Börse 12,45 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 87 Prozent weniger als bei vergleichbaren Werten in der Branche. In der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt der durchschnittliche Wert momentan 96, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tenet Healthcare-Aktie von 75,36 USD als ein "Gut"-Signal bewertet, da er mit +10,69 Prozent Entfernung vom GD200 (68,08 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 61,23 USD, was einen Abstand von +23,08 Prozent bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Tenet Healthcare-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.