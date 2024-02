Tenet Healthcare Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite von Tenet Healthcare beträgt derzeit 0 Prozent, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor hat die Aktie von Tenet Healthcare in den letzten Jahr eine Rendite von 56,85 Prozent erzielt, was 62,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere in der gleichen Branche beträgt 2,5 Prozent, wobei Tenet Healthcare aktuell 54,35 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tenet Healthcare zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 30,34 und 33,88 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Tenet Healthcare vor allem negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält Tenet Healthcare eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine kritische Einschätzung für Tenet Healthcare, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik als auch im Anleger-Sentiment. Die Performance der Aktie im Vergleich zur Branche deutet jedoch auf eine überdurchschnittliche Entwicklung hin.