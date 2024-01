Tenet Healthcare Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Tenet Healthcare hat in Bezug auf die Dividendenrendite einen deutlichen Rückstand gegenüber dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 89 Prozent. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen aus heutiger Sicht eher unrentabel und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Tenet Healthcare-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 69,83 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 81,5 USD, was einem Unterschied von +16,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Tenet Healthcare mit einer Rendite von 73,06 Prozent eine deutlich bessere Performance als der Branchendurchschnitt von 36,01 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls interessante Auswirkungen auf die Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive "Gut"-Einstufung für Tenet Healthcare.