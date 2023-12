Tenet Healthcare Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analystenmeinungen zu Tenet Healthcare sind größtenteils positiv, mit 10 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 76,2 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (75,36 USD) zu einem möglichen Anstieg um 1,11 Prozent führen könnte, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Tenet Healthcare überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tenet Healthcare liegt bei 12, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist auch eine steigende Aufmerksamkeit für Tenet Healthcare zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.