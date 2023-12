Tenet Healthcare Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy New Orleans":

Die Stimmung der Anleger für Tenet Healthcare wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt, weshalb die Gesamtbewertung als "neutral" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tenet Healthcare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 68,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 76,25 USD weicht somit um +10,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (64,13 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 76,25 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+18,9 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tenet Healthcare-Aktie also aus technischer Sicht ein "gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Tenet Healthcare festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tenet Healthcare in diesem Bereich daher ein "gut"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Tenet Healthcare aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,45 gehandelt, was einen Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 98,64 ergibt. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält Tenet Healthcare eine "gut"-Empfehlung.

Tenet Healthcare kaufen, halten oder verkaufen?

