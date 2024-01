Tenet Healthcare Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Tenet Healthcare hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von 73,06 Prozent erzielt, was mehr als 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von 36,01 Prozent aufweist, liegt Tenet Healthcare mit einer Rendite von 37,05 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Dabei zeigt Tenet Healthcare interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 69,83 USD für den Schlusskurs der Tenet Healthcare-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 81,5 USD, was einer positiven Abweichung von 16,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch auf kurzfristiger Basis erhält die Tenet Healthcare-Aktie aufgrund des über dem 50-Tages-Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Analysten haben die Aktie von Tenet Healthcare in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 9 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 78,11 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -4,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Tenet Healthcare.