Tenet Fintech Group-Investoren können es immer noch nicht glauben

Tenet Fintech wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf diesem Niveau als "schlecht" eingestuft wird. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine Bewertung als "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Tenet Fintech aktuell mit einem Wert von 10 überverkauft. Daher wird für dieses Signal die Bewertung "gut" vergeben. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 62. Dies wird als Signal dafür gewertet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Bewertung als "gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tenet Fintech wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu dem Gesamtergebnis einer "schlechten" langfristigen Stimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tenet Fintech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,34 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,17 CAD) liegt deutlich darunter (Unterschied -50 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet wird. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet (0,22 CAD), liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-22,73 Prozent Abweichung). Somit wird die Tenet Fintech-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "schlechten" Rating versehen. Insgesamt wird die Tenet Fintech-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "schlechten" Rating eingestuft.