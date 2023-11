Tenet Fintech Group Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Tenet Fintech liegt bei 83,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 59,32 und wird daher als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Ein weiterer weicher Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität zu Tenet Fintech hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dagegen kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Wert führt.

Auch das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Tenet Fintech veröffentlicht. Zudem war der Meinungsmarkt in den letzten Tagen stark von positiven Themen rund um Tenet Fintech geprägt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Tenet Fintech von 0,195 CAD mit -48,68 Prozent Entfernung vom GD200 (0,38 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,24 CAD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tenet Fintech-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.