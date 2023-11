Tencent startet weltweit die Klima-Community-Plattform TanLIVE auf der COP28

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die digitale Plattform TanLIVE soll die Akteure der grünen Technologie im Kampf gegen den Klimawandel miteinander verbinden und stärkenTencent, das weltweit führende Internet- und Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es auf der bevorstehenden COP28, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen im Jahr 2023, den globalen Start von TanLIVE (https://tanlive.com/), seiner Klima-Community-Plattform, durchführen wird.Der Start erfolgt in Zusammenarbeit mit der „Innovate for Climate Tech"-Koalition, einer Gruppe gleichgesinnter Klimaakteure, die das Wachstum des Ökosystems der Klimatechnologie vorantreiben möchten, das durch die COP28 ermöglicht wurde.TanLIVE wurde entwickelt, um Organisationen, die sich für die Kohlenstoffneutralität einsetzen, zu vernetzen und zu stärken. Es bietet Tools für die Zusammenarbeit, wie zum Beispiel Community-Networking, Projektlisten und ein Ökosystem von geprüften Technologie- und Finanzierungslösungen für Unternehmer, Investoren und Forschungseinrichtungen im Klimasektor. Die digitale Plattform wurde ursprünglich letztes Jahr von Tencent in China eingeführt. Durch die weltweite Verfügbarkeit von TanLIVE und die Erweiterung neuer Funktionen, die in Zusammenarbeit mit der Innovate for Climate Tech Koalition entwickelt wurden, hofft Tencent, eine globale Gemeinschaft von Innovatoren für grüne Technologien und gleichgesinnten Partnern zu fördern.Globale Klimaexperten auf der COP28 zusammenbringenDie COP28, die im November 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden wird, ist eine entscheidende Gelegenheit für transformative Klimamaßnahmen, bei der die führenden Politiker der Welt zusammenkommen werden, um weitere Maßnahmen zu zentralen Themen wie Klimaschutz, Anpassung und Finanzierung auszuhandeln.Auf der COP28 wird Tencent mit TanLIVE, der ersten Initiative der „Innovate for Climate Tech"-Koalition, sein Engagement für Klimalösungen unter Beweis stellen. In Zusammenarbeit mit Masdar City, Tencent und Catalyst als Ankerpartner zielt die Koalition darauf ab, laufende und künftige Initiativen zu identifizieren und zu verstärken, um das Wachstum von Klimatechnologien zu beschleunigen und Ökosysteme zu schaffen, die deren Entwicklung unterstützen.Zusätzlich zu diesen Ankerpartnern hat sich eine heterogene Gruppe von Akteuren im Bereich der Klimatechnologie aus der ganzen Welt der Koalition als Wissens-, Programm- oder Einführungspartner angeschlossen, um ein integratives Umfeld für die Zusammenarbeit zur Förderung von Klimalösungen zu schaffen. Die Koalition wird auch auf dem Erfolg von Masdar City's Innovate aufbauen, das 2021 ins Leben gerufen wurde, um Start-ups zu unterstützen und ihre Arbeit zu präsentieren.„Innovate for Climate Tech" wird seine Legacy über die zweiwöchige Konferenz hinaus fortsetzen, indem es fortlaufende Initiativen startet und sein Netzwerk erweitert. Interessenten können die Koalition gerne unter partnerships@innovateforclimatetech.org und innovation@cop28.com kontaktieren.„Wir sind stolz auf den globalen Start von TanLIVE, da wir bestrebt sind, Änderungen für eine kohlenstoffarme Gesellschaft voranzutreiben," sagte Dr. Hao Xu, Vice President von Tencent Sustainable Social Value (SSV) und Leiter des Tencent Carbon Neutrality Lab. „Indem wir die Plattform weltweit zugänglich machen und mit Unterstützung der COP28 mit der „Innovate for Climate Tech"-Koalition zusammenarbeiten, hoffen wir, die Geschwindigkeit und den Umfang von zukunftsweisenden Technologien zu beschleunigen und gleichgesinnte Personen und Organisationen zu verbinden, die alle für das gleiche Ziel arbeiten: eine grünere, sauberere und nachhaltigere Zukunft."Seit dem Start im letzten Jahr hat TanLIVE bereits Partnerschaften mit vielen lokalen und internationalen Organisationen aufgebaut. Dazu gehören große institutionelle Benutzer wie Impact Hub Shanghai, New Energy Nexus, Plug & Play China, C Team, Meituan Qingshan Project und weitere. Das große Netzwerk von Mitgliedern zeigt die Rolle von Tencent bei der Schaffung einer globalen Gemeinschaft, die sich verpflichtet, den Klimaschutz durch Zusammenarbeit voranzutreiben. Da das Netzwerk weiter wächst, freut sich TanLIVE darauf, weitere wichtige Akteure mit gemeinsamen dringenden Zielen willkommen zu heißen.Digitale Tools zur Verbindung der globalen KlimabewegungTanLIVE basiert auf den verschiedenen Technologielösungen von Tencent, darunter Tencent EnerLink (https://cloud.tencent.com/product/enerlink), und bietet eine Reihe innovativer Funktionen, um die globale Klimagemeinschaft und ihre weltweite Benutzerbasis zu unterstützen.Die Funktion „Programme" ermöglicht die einfache Veröffentlichung, Suche und das Abonnieren von Ressourcen zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten, wie z. B. große Herausforderungen, Inkubatoren, Workshops und Industrieausstellungen, wodurch die Transparenz und der Austausch dieser Ressourcen verbessert werden. Im Bereich „Wissen" findet sich ein Open-Source-Portal für den Austausch von klimarelevanten Erkenntnissen und bewährten Praktiken in einem leserfreundlichen Format, das fundierte Maßnahmen fördert. Mit „Lösungen" stellen Klima-Innovatoren Klimatechnologien vor und schlagen eine Brücke zwischen Innovatoren, Anwendern und Investoren. In der Zwischenzeit fasst „Tools" wichtige Daten und Analysen von Partnern zusammen und liefert so verwertbare Erkenntnisse. Durch die Bereitstellung dieser Funktionen auf internationaler Ebene soll die digitale Plattform die Zusammenarbeit optimieren, Erkenntnisse bündeln und den Klimaschutz auf globaler Ebene optimieren.Da TanLIVE im Begriff ist, international zu expandieren, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, sich der globalen Mission der digitalen Plattform anzuschließen, um weitreichende Kohlenstoffneutralität zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie tanlive.com, um die Early-Access-Version zu testen. Registrieren Sie Ihre Organisation, greifen Sie auf kollaborative Tools zu, finden Sie Partnerschaften und helfen Sie, den Fortschritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft zu beschleunigen.Für Medienanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter gc@tencent.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tencent-startet-weltweit-die-klima-community-plattform-tanlive-auf-der-cop28-301982606.htmlOriginal-Content von: Tencent, übermittelt durch news aktuell