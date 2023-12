Tencent Music Entertainment Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Tencent Music Entertainment liegt bei 61,43, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,76 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Tencent Music Entertainment in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Das führt dazu, dass das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Schlecht" bewertet werden.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine positive Bewertung für Tencent Music Entertainment. Der GD200 liegt bei 27,55 HKD, während der Aktienkurs bei 31,2 HKD liegt, was einer Überperformance von +13,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,66 HKD zeigt eine positive Abweichung von +8,86 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Die Anlegerstimmung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen durch unsere Analysten hat ergeben, dass die Stimmung gegenüber Tencent Music Entertainment überwiegend negativ war und die Diskussionen in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen umfassten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.