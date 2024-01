Tencent Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. Zuletzt hat sich das Interesse der Anleger in den sozialen Medien auf die Aktie von Tencent konzentriert. Dabei wurden vor allem negative Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten rund um Tencent beschäftigt. Diese Tatsachen führen insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich also auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tencent derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 328,67 HKD, während der Kurs der Aktie bei 293,6 HKD liegt, was einer Abweichung von -10,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 306,76 HKD zeigt mit einer Abweichung von -4,29 Prozent eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also in dieser Hinsicht das Rating "Neutral".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf Tencent zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Abschließend kann man noch den Relative Strength Index (RSI) betrachten, der für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 64,42 aufweist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier ein Rating "Neutral".

