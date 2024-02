Tencent Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tencent ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Aus den Diskussionen in den sozialen Medien ergaben sich 6 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Tencent von 279,6 HKD -12,3 Prozent unter dem GD200 (318,83 HKD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 296,09 HKD, was zu einem Abstand von -5,57 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Tencent ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tencent auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Analysen eine negative Bewertung für Tencent, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus technischer Sicht.