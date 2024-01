Tencent Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Tencent-Aktie betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 42,34, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Allerdings wurden auch 8 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Tencent-Aktie insgesamt ein neutrales Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Tencent in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamtbewertung für die Tencent-Aktie auf dieser Stufe.