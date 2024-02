Tencent Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tencent von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Andererseits wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden 8 negative Signale herausgefiltert, weshalb die Empfehlung für Tencent als "schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tencent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 319,68 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 271,6 HKD weicht somit um -15,04 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (297,89 HKD) liegt mit einer Abweichung von -8,83 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "schlechtes" Rating für die Tencent-Aktie vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, ergibt für die Tencent-Aktie einen RSI-Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 55,31 im neutralen Bereich, wodurch sich insgesamt ein "neutrales" Rating für Tencent ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tencent in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "guten" Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "guten" Rating bewertet.