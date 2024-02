Tencent Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Bewertung von Aktienkursen bezieht sich nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Tencent auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die von den Nutzern der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Sechs konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung (3 "Schlecht", 3 "Gut"), was zu einer neutralen Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Daher wird die Stimmung hinsichtlich Tencent als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Tencent-Aktie hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tencent daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tencent liegt bei 31,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,57 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tencent-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Tencent-Aktie auf der Basis verschiedener Faktoren als "Gut", "Schlecht" und "Neutral" bewertet.