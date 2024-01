Tencent Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse zeigt, dass die Tencent derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der bei 326,66 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 287,4 HKD um -12,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 306,77 HKD eine Abweichung von -6,31 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tencent diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings sind auch "Schlecht"-Signale in letzter Zeit im Vordergrund gestanden, weshalb die Gesamtbewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers "Neutral" ausfällt.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Tencent als Neutral-Titel eingestuft. Sowohl der RSI7 (64,56) als auch der RSI25 (60,86) ergeben eine "Neutral"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tencent in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.