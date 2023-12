Tencent Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tencent hat sich in den letzten Wochen verändert. In den sozialen Medien wurde über das Unternehmen neutral diskutiert, jedoch hat sich in den letzten ein, zwei Tagen das Interesse der Anleger vor allem auf negative Themen konzentriert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die automatischen Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Tencent insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dieser Wandel kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Tencent negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Tencent für diese Bewertungsstufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Tencent als überkauft betrachtet werden. Der RSI liegt bei 80,44, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die Tencent-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des letzten 50 Handelstage (GD50) bewertet. Beide Werte zeigen eine Abweichung nach unten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in den verschiedenen Kategorien überwiegend ein "Schlecht"-Rating.

