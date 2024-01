Tencent Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Tencent-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers mithilfe des gleitenden Durchschnitts ermittelt werden kann. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 324,83 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 277,6 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,54 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 305,38 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, mit einer Abweichung von -9,1 Prozent. Insgesamt erhält die Tencent-Aktie aufgrund dieser Werte ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen aus den vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend negative Themen rund um die Tencent-Aktie angesprochen wurden. Zudem wurden 5 Gut- und 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tencent-Aktie liegt bei 60,56, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tencent in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.