Tenaz Energy Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Tenaz Energy-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 3,48 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,02 CAD, was einem Unterschied von +15,52 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,7 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +8,65 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Tenaz Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tenaz Energy besonders positiv diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Auch die langfristige Meinung von Analysten ist positiv, mit 1 Gut und einem Kursziel von 7 CAD, was einer zukünftigen Performance von 74,13 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tenaz Energy aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 37,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tenaz Energy somit überwiegend mit "Gut" bewertet.