Tenaz Energy Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie der Tenaz Energy wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht eingestuft. Daraus ergibt sich langfristig gesehen eine positive Einschätzung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten für Tenaz Energy, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7 CAD. Angesichts des aktuellen Schlusskurses von 3,62 CAD wird eine erwartete Kursentwicklung von 93,37 Prozent prognostiziert, was die positive Bewertung bestätigt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Tenaz Energy in den letzten Tagen neutral. An einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tenaz Energy derzeit bei 3,56 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,62 CAD liegt. Die Abweichung vom GD200 beträgt daher +1,69 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 3,7 CAD, was einer Abweichung von -2,16 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmung festgestellt werden konnten. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Tenaz Energy Aktie basierend auf den Bewertungen von Analysten, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.