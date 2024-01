Tenaz Energy Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Tenaz-Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3,19 CAD. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 3,93 CAD deutlich darüber, was einem Unterschied von +23,2 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Schlusskurs von 4,14 CAD unter diesem Durchschnitt (-5,07 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Tenaz-Energy-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, jedoch standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Fokus. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Analysten schätzen die Tenaz-Energy-Aktie langfristig als "Gut" ein, mit einem erwarteten Kursziel von 7 CAD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Tenaz-Energy-Aktie, mit einer Tendenz zu "Neutral" und "Schlecht" basierend auf verschiedenen Analysemethoden.