Tenaya Therapeutics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tenaya Therapeutics beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 4,92 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,35, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes zeichnet sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung ab. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Tenaya Therapeutics. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzungen für Tenaya Therapeutics sind durchweg positiv, da alle 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten als "Gut" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie liegt ebenfalls bei "Gut". Das durchschnittliche Kursziel von 15,5 USD zeigt ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 510,24 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Unter dem Strich erhält Tenaya Therapeutics somit durchweg positive Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Analysteneinschätzungen.