Tenaya Therapeutics Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Analysten bewerten die Aktie von Tenaya Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine neuen Bewertungen von Analysten aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7 USD, was einer Erwartung von 29,39 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 5,41 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Tenaya Therapeutics gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tenaya Therapeutics derzeit bei 3,99 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +35,59 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 4,77 USD angenommen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tenaya Therapeutics eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tenaya Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.