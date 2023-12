Tenaya Therapeutics Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Tenaya Therapeutics-Aktie zeigt gemischte Signale auf der technischen Analyseebene. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,1 USD liegt, was einer Abweichung von -47,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs nur um 3,96 Prozent abweicht und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Tenaya Therapeutics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen wurden insgesamt 4 Bewertungen für die Tenaya Therapeutics-Aktie abgegeben, von denen alle 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Für den letzten Monat ergab sich ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 638,1 Prozent entspricht. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung auf dieser Basis.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tenaya Therapeutics zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Social Media. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Tenaya Therapeutics-Aktie gemischte Signale zeigt. Der RSI7 deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Zusammen erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.