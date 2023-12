Tenaya Therapeutics Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Tenaya Therapeutics können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tenaya Therapeutics beträgt 4,92 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 26,35 im überverkauften Bereich, was zu einer "guten" Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Tenaya Therapeutics-Aktie abgegeben. Alle 4 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "guten" Rating führt. Die Analysten haben auch kürzlich eine positive Bewertung für die Aktie abgegeben, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 510,24 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tenaya Therapeutics-Aktie mit -35,7 Prozent Entfernung vom GD200 ein "schlechtes" Signal ist. Auf der anderen Seite deutet der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, auf ein "gutes" Signal hin, da der Abstand +26,37 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Tenaya Therapeutics-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.