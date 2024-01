Tenaya Therapeutics Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Technische Analyse der Tenaya Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,97 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,15 USD weicht somit um -20,65 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,22 USD, was einer Abweichung von +41,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tenaya Therapeutics-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt sich für Tenaya Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Tenaya Therapeutics insgesamt mit 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 15,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 392,06 Prozent darstellt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die positive Einschätzung weiter stützt.