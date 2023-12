Tenaya Therapeutics Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich in Bezug auf Tenaya Therapeutics in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab keine negativen Diskussionen, und an vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral eingestuft. Die Analyse der Stimmung ergibt daher eine neutrale Einschätzung für Tenaya Therapeutics.

Die Analysten bewerten die Tenaya Therapeutics-Aktie derzeit als "gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Auch im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 385,89 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Tenaya Therapeutics-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer positiven Einschätzung für die Aktie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Tenaya Therapeutics derzeit als "schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -19,24 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu wird der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage als positiv bewertet, da die Aktie eine Differenz von +56,37 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.