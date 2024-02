Tenaya Therapeutics Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Tenaya Therapeutics-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 4,07 USD bewertet. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 5,3 USD liegt die Abweichung bei +30,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,74 USD) wird mit einem aktuellen Schlusskurs von +41,71 Prozent Abweichung positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tenaya Therapeutics-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Messung.

In sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Tenaya Therapeutics-Aktie. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Auch die letzten ein bis zwei Tage wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Analysten bewerten die Tenaya Therapeutics-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 "Gut"-Bewertungen und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,33 USD, was einer Erwartung von 208,18 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.